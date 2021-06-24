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15:06 24.06.2021

"Vodafone Украина" и ДТЭК запускают первый в Украине проект Smart Factory на базе 5G

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"Vodafone Украина" и ДТЭК запускают первый в Украине проект Smart Factory на базе 5G

Мобильный оператор "Vodafone Украина" и энергокомпания "ДТЭК Энерго" запускают первый в Украине проект Smart Factory 5G на базе завода "Корум Свет шахтера" (Харьков), заявили руководители компаний в ходе презентации в четверг.

"Сегодня впервые в Украине мы презентуем новый проект Smart Factory. Этот проект уникален не только тем, что будет новая "умная" фабрика, но и решения будут реализованы на тестовой сети 5G", - сказала в ходе презентации CEO "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в свою очередь рассказал, что один из первых пилотов, которые компания хочет попробовать в рамках данного проекта, будет обследование промышленных объектов с помощью 5G и дронов.

"Благодаря 5G мы видим возможности для онлайн-взаимодействия с нашими клиентами в части сдачи оборудования, обучения, презентации новой техники для того, чтобы то новое, что производит компания "Корум", быстро реализовывалось и шло на производство и в эксплуатацию шахтерам", - сказал он.

Салеев также добавил, что развитие 5G в шахте позволит машиностроителям совместно с шахтерами повысить эффективность эксплуатации горно-шахтного оборудования, а в перспективе "замахнуться" и на технологию абсолютно безлюдной работы оборудования в угольных забоях".

"Мы видим возможность дальнейшего тиражирования проекта, который мы будем реализовывать на заводе "Свет шахтера" - синергию 5G и дронов. В частности, ДТЭК Сети смогут это использовать для того, чтобы быстро, точно, эффективно определять и устранять повреждения на линии электропередач", - рассказал гендиректор.

"Проект Smart Factory - новая возможность с точки зрения индустриальной роботизации как для нашего предприятия, так и для других предприятий Украины", - отметил он.

В проекте будет внедрено решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System.

"Перспективы технологических выделенных сетей очень большие, однако в Украине этот интерес только начинает возникать. На заводе ("Корум Свет шахтера" - ИФ) уже построена тестовая сеть 5G", - прокомментировал событие вице-президент, глава направления IT и цифровых решений в Ericsson, регион Восточная Европа и Центральная Азия Алексей Турчин.

Теги: #дтэк_энерго #vodafone #5g #корум_свет_шахтера #проект
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