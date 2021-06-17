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09:50 17.06.2021

Сбой произошел в работе сайтов ряда авиакомпаний США и австралийских банков

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Сбой произошел в работе сайтов ряда авиакомпаний США и австралийских банков

В работе сайтов нескольких американских авиакомпаний в четверг зафиксированы массовые сбои, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

В частности, речь идет о сайтах компаний American Airlines и Delta Air Lines.

Кроме того, сбои произошли в работе сайтов некоторых австралийских банков, среди которых - ANZ, Westpac и Commonwealth Bank. Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой интернет-банка.

 

Теги: #сайты #сша #сбои #австралия
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