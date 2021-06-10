"Нова Пошта" открыла новые автоматизированные терминалы в Виннице, Славянске и Черновцах

"Нова Пошта" в мае открыла три новых автоматизированных терминала - в Виннице, Славянске (Донецкая область) и Черновцах, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Количество посылок и грузов, которые доставляет "Нова Пошта", увеличивается не только в крупных городах, но и в районных центрах и селах. Это стимулирует нас инвестировать в автоматизацию нашей инфраструктуры по всей стране. А это, в свою очередь, позволяет местному бизнесу наращивать свои продажи и соблюдать обязательства по срокам доставки перед клиентами. Кроме того, запуск терминалов - это новые рабочие места, инвестиции в развитие региона и налоги в местные бюджеты", - цитирует пресс-служба СЕО компании Александра Бульбу.

Отмечается, что все терминалы оснащены автоматизированным оборудованием, которое позволяет быстро сортировать посылки в коробках или те, которые имеют прямоугольную форму. Сейчас терминалы обрабатывают 120 посылок в минуту. Выгрузка и загрузка с сортировочных линий происходит непосредственно в кузов автомобилей с помощью телескопических конвейеров. Посылка на терминале находится до 2 минут.

Терминал в Виннице имеет площадь 5,7 тыс. кв. метров. Он будет сортировать отправления для Винницы и 56 населенных пунктов Винницкой области. На терминале создано 65 новых рабочих мест, а инвестиции в его запуск составили 48,6 млн грн.

Славянский терминал расположен на площади 3,5 тыс. кв. метров. Он будет сортировать отправления для Славянска и 67 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Все процессы на терминале обслуживают 74 работника. Инвестиции составили 33,6 млн грн.

Терминал в Черновцах общей площадью 6,7 тыс. кв. метров будет сортировать отправления для Черновцов и 45 населенных пунктов области. На нем создано 70 новых рабочих мест, а в его запуск инвестировано 44,6 млн грн.

В планах компании - открывать новые автоматизированные терминалы и в других областных центрах Украины.