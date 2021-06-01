Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

Мобильный оператор "Vodafone Украина" совместно со своими клиентами, которые направляют накопленные по программе лояльности "Vodafone Bonus" бонусные баллы на благотворительную программу "Доброе дело в подарок", за 5 месяцев 2021 года собрал 1,355 млн грн, за которые было сделано операции 16 детям с врожденным пороком сердца.

Как сообщила пресс-служба оператора во вторник, помощь, в частности, получили дети из Житомирской, Харьковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской и Ровенской областей. После хирургического вмешательства у детей появилась возможность жить здоровой полноценной жизнью.

Отмечается, что программа реализована при участии МБФ "Украинская Биржа Благотворительности", Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и Института Сердца МЗ Украины.

Первая операция в рамках программы "Доброе дело в подарок" была проведена в сентябре 2011 года.