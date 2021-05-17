Телеком

17:44 17.05.2021

"Киевстар" меняет биллинг для клиентов предоплаты

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"Киевстар" меняет биллинг для клиентов предоплаты

Мобильный оператор "Киевстар" переходит на новую бизнес IT-систему (биллинг), использующуюся для клиентов предоплаты (более 80% клиентской базы оператора), решение разрабатывала шведская Ericsson.

Большой и разрозненный парк из 30 разных систем компания меняет на единую современную платформу.

"Это, возможно, один из самых больших и сложных IT-проектов за всю историю "Киевстара". Благодаря этим обновлениям мы ускорим свою digital-трансформацию и сделаем обслуживание клиентов более эффективным", - написал на своей странице в Facebook президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #it_система
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