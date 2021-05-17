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14:22 17.05.2021

Стартовал прием заявок на портале "Дия" на получение льготного кредита на жилье для переселенцев

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Стартовал прием заявок на портале "Дия" на получение льготного кредита на жилье для переселенцев

Стартовал прием заявок на портале "Дия" на участие в розыгрыше льготных кредитов на жилье для внутренне-перемещенных лиц за счет средств гранта немецкого кредитного учреждения KfW в размере EUR25,5 млн, сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник.

"Сегодня на портале "Дия" благодаря соглашению о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и правительством Германии, при финансировании госбанка Германии, мы запускаем подачу заявок о намерении получения льготного кредита внутренне перемещенными лицами", – рассказал Баник в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве в понедельник.

По его словам, 16 июля состоится розыгрыш среди претендентов на получение кредита. До этого момента будут приниматься заявки на портале "Дия". В розыгрыше также примут участие около 18 тыс. переселенцев, зарегистрированные в реестрах как участники программ Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

По данным Баника, в Украине числится около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, из них около 120 тыс. пользуются цифровой справкой переселенца в приложении "Дия".

Согласно условиям программы, кредит выдается сроком на 20 лет под 3% годовых. Объектами кредитования могут быть квартира или дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Теги: #жилье #кредит #дия
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