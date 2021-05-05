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14:40 05.05.2021

lifecell в I кв. зафиксировал чистую прибыль 83,2 млн грн против чистого убытка 150,9 млн грн годом ранее

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lifecell в I кв. зафиксировал чистую прибыль 83,2 млн грн против чистого убытка 150,9 млн грн годом ранее

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам января-марта 2021 года зафиксировал чистую прибыль в размере 83,2 млн грн против чистого убытка 150,9 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Как сообщила пресс-служба оператора в среду, доход компании в первом квартале текущего года вырос на 20,2% - до 1,889 млрд грн с 1,580 млрд грн за первый квартал 2020 года.

Компания отмечает, что рост доходов произошел в основном благодаря увеличению абонентской базы и получению более высоких доходов от передачи данных.

Показатель EBITDA по итогам указанного отчетного периода вырос на 34,9% - до 1,077 млрд грн (в первом квартале 2020 года - 798,2 млн грн). В результате маржа EBITDA выросла до 56,7% (50,5%).

Капитальные вложения lifecell за отчетный период уменьшились на 9,9% - до 572,4 млн грн (635,3 млн грн).

Кроме того, активная трехмесячная абонентская база lifecell увеличилась на 6,7% - до 8 млн абонентов (7,5 млн).

"Активная трехмесячная абонентская база 4 и 5 G-пользователей выросла за год на 40% на годовой основе и достигла 66% от общего количества дата-пользователей по состоянию на конец первого квартала 2021 года. Увеличение количества пользователей 4G и 5G способствовало увеличению потребления дата-трафика. При этом среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 31% на годовой основе, благодаря пользователям 4G и 5G, которые стали потреблять на 22% больше данных на годовой основе - 13 ГБ в месяц", - отметили в компании.

Активный трехмесячный ARPU благодаря увеличению потребления данных вырос на 13,2% за год и составил 78,7 грн (69,5 грн). В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос за год на 8,8%, до 177,2 минут (162,8 минут в первом квартале 2020 года).

Как сообщалось, lifecell по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году. Доход оператора при этом в 2020 году возрос на 14,2% - до 6,836 млрд грн. Показатель EBITDA возрос на 11,9% - до 3,631 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.

Теги: #lifecell #прибыль
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