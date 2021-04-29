"Киевстар" в I кв.-2021 увеличил доход на 15%, EBITDA - на 15,3%

Мобильный оператор "Киевстар" в январе-марте 2021 года увеличил общий доход на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 6,842 млрд грн, свидетельствуют данные финансового отчета акционера компании, международной группы VEON, обнародованные на ее официальном сайте.

Согласно ему, за первый квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 15,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 4,658 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 0,2 процентных пункта (п. п.) - до 68,1%.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 14,9% - до 6,357 млрд грн.

Согласно собственному отчету оператора, "Киевстар" ускорил строительство сетей скоростной передачи данных, что повлияло на увеличение на 24,3% количества абонентов 4G.

В свою очередь, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось на 27,5%.

"Мы ожидаем, что "Киевстар" продолжит показывать двузначный рост выручки до конца 2021 года", - отмечается в финотчете Veon.

Veon отчитался, что покрытие 4G-связью "Киевстар" в Украине достигло 87% ,(прирост на 10 п.п. в годовом эквиваленте), а проникновение 4G мобильной связи в сети оператора – 38%-й отметки.

Средний доход от абонента (ARPU) мобильной связи вырос до 82 грн, или на 16,1%, потребление голосовых услуг (MoU) - на 5,1%, до 633 минут.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в январе-марте сократилось на 1,15% - до 25,7 млн.

"Снижение произошло в основном из-за сокращения количества пользователей мульти-SIM на рынке и снижения валового прироста (пользователей) во время карантина, когда строгие меры во втором квартале 2020 года привели к частичному закрытию магазинов "Киевстар" и снижению мобильности клиентов", - отмечается в отчете Veon.

Доходы фиксированной связи увеличились на 17,2% - до 451 млн грн, показатель ARPU "Домашнего интернета" - на 5,4%, до 85 грн. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 11,5% до отметки в 1,15 млн пользователей.

Капитальные инвестиции за отчетный период, согласно отчету VEON, увеличились на 18% (без учета стоимости лицензий на 4G связь) и составили 1,590 млрд грн.

Выручка оператора в B2B выросла на 6% в первом квартале 2021 года (по сравнению с I кв.-2020), что по мнению VEON, отражает продвижение "Киевстар" новых цифровых решений для своих бизнес-клиентов и быстрый рост больших данных.

В Veon также отметили, что внедрение и использование цифровых технологий ускорились за последние 12 месяцев. В январе-марте 2021 года количество пользователей системы самообслуживания MyKyivstar составило 2,7 млн, увеличившись на 76% год к году, в то время как количество пользователей услуги "Киевстар ТВ" увеличилось до 414,34 тыс. абонентов.

В первом квартале 2021 года "Киевстар" перечислил в бюджет налогов и сборов на общую сумму 2,3 млрд грн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).