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12:09 23.04.2021

"Нова Пошта" в 2020 году увеличила отчисления в бюджеты на 20%

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"Нова Пошта" в 2020 году увеличила отчисления в бюджеты на 20%

Группа компаний "Нова Пошта" в 2020 году уплатила 5 млрд грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что на 20% больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба НП в пятницу.

По ее данным, за прошлый год "Нова Пошта" поднялась с 27 на 19 место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины.

Отмечается, что всего за последние три года "Нова Пошта" уплатила более 12 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и фондов.

Пресс-служба подчеркивает, что компания работает в рамках украинского законодательства, платит "белую" зарплату сотрудникам и обеспечивает их медицинской страховкой. Кроме того, "Нова Пошта" помогает больницам и социально уязвимым слоям населения.

"Мы не остаемся в стороне от жизни в Украине и активно помогаем тем, кто в этом нуждается: больницам и университетам, волонтерам и социально уязвимым слоям населения. Нам не безразлично, в какой стране мы будем жить и работать", – приводятся в релизе слова финансового директора группы компаний Петра Фокова.

Группа компаний "Нова Пошта" включает, в частности, компании "Нова Пошта", "НП Логистик", NovaPay и "Нова Пошта Глобал".

За 2019 год группа перечислила в бюджет Украины более 4 млрд грн налогов и сборов.

Теги: #нова_пошта #отчисления
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