Объявлен первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма – Резников

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий объявило первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию временно оккупированного Крыма, сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Хочу сообщить важную новость. Сегодня мы запустили процедуру первого, но далеко не последнего тендера для телерадиокомпаний, осуществляющих вещание на временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины, а именно - на территорию АР Крым и города Севастополь. По случаю хочу пригласить всех к участию", - заявил Резников во время общения с журналистами в Николаеве.

Он добавил: "Поддержка локальных вещателей является важным элементом в информационной войне с Россией".

В то же время Резников выразил надежду, что "Верховная Рада при пересмотре бюджета поддержит увеличение финансирования телерадиокомпаний, которые вещают на временно оккупированные территории".

"Сейчас для поддержки вещания и на Крымский полуостров, и на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было предусмотрено 50 млн грн, которые министерство направит на поддержку вещателей исключительно через процедуру публичных закупок. Все понимают, что этого недостаточно. Поэтому я уже неоднократно обращался к народным депутатам во время ближайшей корректировки бюджета на 2021 год увеличить поддержку вещателей на уязвимые территории до 100 млн грн. Это позволит не потерять тех, кто уже на грани", - подчеркнул украинский вице-премьер.

Цель данного тендера - удовлетворение культурных, информационных потребностей населения, проживающего на временно оккупированных территориях, а также прилегающих к ним территориях, распространение в Украине общественно важной информации по вопросам, относящимся к компетенции Минреинтеграции.

Целевой аудиторией станут жители временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополь, а также прилегающие регионы.

Тендерная процедура будет осуществляться в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

Объявление о начале процедуры тендера обнародовано на платформе ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 8 мая 2021 года. Старт тендерного аукциона - 11 мая 2021 года.

Объявленная стоимость составляет 4 млн. грн. Однако эта стоимость может быть уменьшена в ходе торгов.