"Vodafone Украина" предоставил бесплатную связь и доступ к интернету мобильным бригадам вакцинации от COVID-19

Мобильный оператор "Vodafone Украина" предоставил работникам мобильных бригад вакцинации от COVID-19 1 тыс. бесплатных минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, и 10 Гб мобильного интернета.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, перечень номеров телефонов работников мобильных бригад вакцинации будет регулярно предоставляться Минздравом.

Использовать бесплатные минуты и гигабайты можно будет в течение 30 дней с момента назначения.

Компания отмечает, что всего "Vodafone Украина" на борьбу с пандемией, включая прямую финансовую помощь на закупку ИВЛ и другого медицинского оборудования, выделил 60 млн грн, предоставляя бесплатные услуги связи медикам и клиентам.