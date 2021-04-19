Телеком

14:52 19.04.2021

"Vodafone Украина" предоставил бесплатную связь и доступ к интернету мобильным бригадам вакцинации от COVID-19

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"Vodafone Украина" предоставил бесплатную связь и доступ к интернету мобильным бригадам вакцинации от COVID-19

Мобильный оператор "Vodafone Украина" предоставил работникам мобильных бригад вакцинации от COVID-19 1 тыс. бесплатных минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, и 10 Гб мобильного интернета.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, перечень номеров телефонов работников мобильных бригад вакцинации будет регулярно предоставляться Минздравом.

Использовать бесплатные минуты и гигабайты можно будет в течение 30 дней с момента назначения.

Компания отмечает, что всего "Vodafone Украина" на борьбу с пандемией, включая прямую финансовую помощь на закупку ИВЛ и другого медицинского оборудования, выделил 60 млн грн, предоставляя бесплатные услуги связи медикам и клиентам.

Теги: #vodafone_украина #covid_19
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