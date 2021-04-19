"Нова Пошта" перевела операторов-кассиров на электронную подпись

Группа компаний "Нова Пошта" перевела более 14 тыс. операторов-кассиров на электронные подписи.

Как сообщается в пресс-релизе почтового оператора, распространенном в понедельник, проект реализовала финансовая компания "НоваПей", входящая в группу компаний "Нова Пошта" совместно с командой проекта "Дия".

В "Новой Поште" отмечают, что благодаря электронным подписям на каждом документе кассир экономит до двух минут, суммарно за день экономит до 40 минут, а следовательно освобождает это время для обслуживания клиентов.

"Цифровые технологии все больше входят в каждую сферу нашей жизни. Сейчас в рамках рaperless-стратегии мы предоставили операторам-кассирам электронные подписи и разработали связанный с этим новый процесс, который поможет сэкономить время на бумажной работе, а, следовательно, быстрее обслужить следующего клиента. Экономический эффект от внедрения проекта - более 4 млн грн в год. Это расходы, которые шли на бумагу, логистику, хранение, контроль и обработку бумажных документов. Кроме того, есть и важная экологическая целесообразность - ежегодно мы будем экономить более 13 тыс. пачек бумаги, а это примерно 560 спасенных деревьев", - цитируется СЕО "НоваПей" Андрей Кривошапко.

В релизе отмечается, что введение электронной подписи - один из этапов реализации paperless-стратегии "НоваПей".