Рада одобрила в первом чтении новую редакцию законопроекта о "Дия.City"

Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию проекта закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дия.City").

За соответствующий законопроект проголосовали 227 народных депутатов.

"Мы провели много встреч со всеми бизнес-ассоциациями и с IT-компаниями, согласовали более 70% правок, которые они нам подали", - сказал в ходе представления законопроекта заместитель председателя комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев.

Законопроект, утвержденный в первом чтении, определяет основы функционирования правового режима "Дия City". Ожидается, что благодаря его внедрению IТ-индустрия может достичь 10% в ВВП страны, а количество рабочих мест в этой сфере возрастет с нынешних 200 тыс. до 450 тыс. к 2025 году.

Как сообщила пресс-служба "Дия.City", в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению дополнительно будут также внесены изменения: будет изъята норма о договорах о непереманивании, поскольку она не была поддержана в отрасли.

Как сообщалось, Минцифры пообещало рынку доработать законопроект о "Дия.City" в части сокращения сужения собственных полномочий в проекте.

Проект закона №4303 был зарегистрирован в Раде 2 ноября 2020 года, но в марте 2021 года был отправлен на повторное первое чтение для внесения предложений.