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09:50 12.04.2021

Телетрансляция Euronews в Беларуси прекращена

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Телетрансляция Euronews в Беларуси прекращена

В Беларуси прекратили трансляцию телеканала Euronews, говорится в сообщении Министерства информации в понедельник.

"12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews", - говорится в сообщении.

В Мининформе уточнили, что срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории республики истек.

"Вместе с тем с сегодняшнего дня в Республике Беларусь начинает вещание ПОБЕДА - телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в ведомстве.

 

Теги: #euronews #беларусь
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