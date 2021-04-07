Нацсовет по телерадиовещанию готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта провайдера Lanet и медиагрупп

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в пределах своих полномочий будет способствовать урегулированию конфликта между провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет") и четырех крупнейших медиагрупп - StarLightMedia, "Медиа Группа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group.

"Этот конфликт находится вне компетенции Национального совета, потому что мы не можем вмешиваться в хозяйственные отношения... При этом Нацсовет готов всегда выступить площадкой, на которой участники конфликта могут сесть за стол переговоров. Мы не можем выступать судьями, но предоставить такую площадку, чтобы положительно решилась эта ситуация, безусловно, мы можем", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Нацсовета Олег Черныш.

Он отметил, что такие конфликты периодически происходят на рынке и в большинстве случаев их участники все-таки переходят к сотрудничеству.

"Как показывает тенденция последних лет, медиагруппы повышают цены на контент и автоматически это влияет на провайдеров, которые повышают цены для своих абонентов. Этот рост все время происходит, нам постоянно пишут много абонентов разных провайдеров, и мы можем за этим только наблюдать. Каким-то образом влиять на ценообразование, мы не можем", - сказал Черныш.

Замглавы Нацсовета при этом отметил, что в Украине в настоящее время один из наиболее низких в Европе уровней абонентской платы.

"С позиции знания рынка, это лично мое мнение, я считаю, что обе стороны должны быть заинтересованы в плодотворном сотрудничестве. "Ланет" - это один из самых больших провайдеров программной услуги в Украине. Медиагруппы, которые направили письма о прекращении деятельности договора, также одни из крупнейших игроков на рынке. Они заинтересованы и в распространении своих программ в сети "Ланет", и в получении доходов от рекламы, и в получении роялти от этого провайдера. В свою очередь "Ланет" заинтересован в том, чтобы предоставить своим абонентам конкурентоспособное предложение", - добавил он.

"Нацсовет будет способствовать в пределах своих полномочий урегулированию этого конфликта. Он не нужен ни вещателям, ни провайдерам, ни зрителям", - подчеркнул Черныш.

Как сообщалось, ранее провайдер Lanet сообщил о прекращении трансляции телеканалов четырех крупнейших медиагрупп - StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group - в связи с невозможностью достичь согласия в переговорах.

В Lanet считают, что крупнейшие медиагруппы вступили в сговор и "двигают телеком-рынок к монополизации, уничтожая мелких ТВ-игроков и устраняя неудобных".

Глава правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятников в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” выразил мнение, что согласованное и необоснованное повышение роялти и вмешательство в хозяйственную деятельность ООО "Сеть Ланет" (Lanet) со стороны медиагрупп StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group имеют признаки противоправного картельного сговора.

"Сговор одних участников рынка против других в перспективе не может привести ни к чему хорошему. Какие бы задачи они перед собой не ставили. Все будут внимательно наблюдать за этим кейсом, и если Lanet найдет решение, которое поможет ему сохранить абонентскую базу, отключив медиагруппы, многие могут пойти по этому пути. На цену для потребителя это, конечно, повлияет, уже влияет. Цену давно определяет не рынок, цены провайдерам диктуют медиагруппы", - сообщил он.