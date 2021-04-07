Телеком

13:30 07.04.2021

"Укртелеком" будет продавать электроэнергию от YASNO своим бизнес-клиентам

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"Укртелеком" будет продавать электроэнергию от YASNO своим бизнес-клиентам

 Менеджеры "Укртелекома" в Харьковской, Черкасской и Запорожской областях будут предоставлять своим бизнес-клиентам консультационные услуги по покупке электроэнергии у поставщика YASNO (ДТЭК), сообщила пресс-служба "Укртелекома" в среду.

"Для бизнес-клиентов мы создали удобные дистанционные сервисы, включающие Личный кабинет, отдельную линию контакт-центра, электронный документооборот с применением ЭЦП, поддержку персональных менеджеров. Получить консультацию и заключить договор можно также в одном из 67 энергоофисов YASNO, которые в том числе открытые в Харькове, Черкассах и Запорожье", - цитирует пресс-служба директора по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгения Бушму.

Отмечается, что сотрудничество "Укртелекома" и YASNO реализуется в рамках партнерской программы, которую недавно запустил энергопоставщик.

"Особенность именно этой инициативы - работа с сегментом юридических лиц, в чем мы имеем большую экспертизу. Это прозрачное и выгодное сотрудничество двух компаний, которое дает потребителям дополнительные преимущества. Мы предлагаем нашим существующим и новым клиентам выгодное комплексное решение, включающее специальное предложение на телекомуслуги и поставки электроэнергии", - отметил директор по развитию корпоративного сегмента "Укртелекома" Николай Давыденко.

Теги: #yasno #укртелеком
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