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11:27 05.04.2021

"Нова Пошта" запускает курс по информационной гигиене для своих сотрудников

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"Нова Пошта" запускает курс по информационной гигиене для своих сотрудников

"Нова Пошта" запускает для всех сотрудников группы компаний независимо от должности курс по информационной гигиене, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"По исследованию USAID, только 3% украинцев могут распознать фейки, хотя половина думает, что умеет это делать. В "Новой Поште" работает более 42 тыс. сотрудников вместе с работниками партнеров-франчайзи. Мы хотим, чтобы каждый из них обладал базовыми знаниями об информационной гигиене, умел отличать источники информации, которым стоит доверять и которым нет, в социальных сетях знал о ловушках, которые могут привести к утечке персональных данных", - цитирует пресс-служба директора по управлению репутацией "Новой Пошты" Елену Плахову.

В сообщении отмечается, что обучение будет состоять из теоретической и практической частей. Теория, в частности, будет включать в себя лекцию, видеоролики, а также рекомендации по книгам и фильмам, посвященным тематике. Во время лекции сотрудники узнают как безопасно читать новости, пользоваться социальными сетями и при этом не попадаться на крючок распространителей фейков. Онлайн-лекция будет проводиться на основе актуальных исследований и конкретных кейсов с медиа, Facebook и Viber.

После теоретической части участники обучения смогут закрепить свои знания на практике с помощью различных тестов.

Обучение будет проводить основательница волонтерской инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем" Оксана Мороз.

В планах компании - запустить подобный курс и для клиентов.

Теги: #новая_почта #курс #информация
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