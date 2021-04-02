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12:19 02.04.2021

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

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Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагают инициировать разработку комплексной целевой программы по обеспечению стабильного украинского вещания на уязвимых территориях, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Мы очень просим парламент поддержать в момент, когда будет проходить корректировка госбюджета на 2021 год, и увеличить финансирование вещателей до 100 млн грн, в частности, дать нам возможность профинансировать еще 50 млн грн, чтобы мы обеспечили эффективно вещание как на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей так и на оккупированный Крым и Севастополь", - сказал Резников в ходе слушаний Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на тему: "Об обеспечении стабильного украинского вещания на временно оккупированных и пограничных территориях Украины" в пятницу.

Что касается среднесрочных решений, то Минреинтеграции предлагает инициировать разработку комплексной целевой программы по обеспечению стабильного украинского вещания на уязвимых территориях.

Также министерство предлагает разработать паспорта вещания в разрезе отдельных громад.

Кроме того, по словам Резникова, необходимо рассматривать вопрос развития государственного Концерна радиовещания и телевидения, в частности, чтобы в стране не было монополии одной компании, от которой зависит все информпространство государства.

Вице-премьер также отметил, что настало время расширить "поле битвы" в юридической плоскости в контексте информационного пространства.

Теги: #бюджет #телерадиовещание #резников #минреинтеграции
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