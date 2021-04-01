Телеком

12:02 01.04.2021

lifecell запустил систему онлайн-идентификации через BankID

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lifecell запустил систему онлайн-идентификации через BankID

Оператор мобильной связи lifecell совместно с Национальным банком Украины запустил систему онлайн-идентификации абонентов для регистрации собственного мобильного номера или перехода на контрактную форму обслуживания через BankID.

Как отмечается в сообщении lifecell, с 31 марта 2021 года абоненты предоплаченной связи lifecell, которые являются клиентами более 30 банков-партнеров НБУ, смогут регистрировать свои номера или переходить на контрактную форму обслуживания в режиме онлайн без посещения магазинов оператора.

При этом не имеет значения, какой именно номер был указан как контактный для банка (это может быть номер lifecell или иного телеком-оператора).

"Регистрация мобильного номера или переход на контрактную форму обслуживания является сегодня самой действенной защитой SIM-карты абонента от мошенничества. Надеемся, повышение комфортности данных услуг будет способствовать тому, что возрастет и количество украинцев, которые будут ими пользоваться", - цитируется в сообщении директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Дмитрий Дзябура.

В lifecell подчеркивают, что оператор поощряет абонентов "юридически закреплять" мобильные номера за собой, поскольку регистрация абонномера является самым действенным методом для защиты SIM-карты от мошенничества.

"Мы рады приветствовать в Системе BankID НБУ первого мобильного оператора — lifecell. Рассчитываем, что вскоре и другие телеком-операторы оценят преимущества Системы BankID НБУ", — в свою очередь прокомментировала запуск услуги заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.

Теги: #lifecell #bankid
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