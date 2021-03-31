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09:25 31.03.2021

Facebook работает над проблемой с доступом в Instagram у некоторых пользователей

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Facebook работает над проблемой с доступом в Instagram у некоторых пользователей

Специалисты Facebook работают над устранением сбоя в приложении Instagram, сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) представитель компании.

"Нам известно, что в данный момент некоторые пользователи испытывают трудности с доступом к Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее" - заявил представитель Facebook.

Накануне пользователи Instagram в ряде стран стали жаловаться на сбои в работе приложения. По данным сервиса Downdetector, большинство проблем связаны со входом в аккаунты (76%) и с загрузкой контента (19%).

 

Теги: #instagram #сбои
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