Телеком

13:30 29.03.2021

"Киевстар" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 15,7%

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"Киевстар" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 15,7%

Оператор мобильной связи "Киевстар" (Киев) в 2020 году получил 10 млрд 369,86 млн грн чистой прибыли, что на 15,72% выше показателя 2019 года, сообщается в объявлении о проведении оператором 29 апреля годового собрания акционеров.

Согласно ему, нераспределенная прибыль компании по итогам года составила 10 млрд 383,97 млн грн по сравнению с 12 млрд 752,41 млн грн годом ранее.

"Определить, что накопленная нераспределенная прибыль общества по состоянию на конец 2020 года является нераспределенной прибылью, подлежащей дальнейшему распределению в виде дивидендов (годовых или промежуточных) или любому другому использованию по решению общего собрания акционеров общества", – говорится в проекте решения собрания.

Согласно объявлению, долгосрочные обязательства "Киевстара" за год возросли в 2,8 раза – до 7,012 млрд грн, тогда как текущие - на 4,2%, до 8,512 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 2,6% – до 0,826 млрд грн.

Компания за 2020 год нарастила основные средства на 14,8% – до 13,824 млрд грн, ее суммарные активы увеличились на 10,74% – до 27,013 млрд грн.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2020 году увеличил доход на 12,4% до 25,158 млрд грн, EBITDA - на 15,6%, до 16,979 млрд грн, при этом маржа EBITDA выросла на 1,9 процентных пункта - до 67,5%.

Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2020 года сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 25,9 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,9% - до 1,1 млн.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #прибыль
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