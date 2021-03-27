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14:06 27.03.2021

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

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Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

Печерский районный суд Киева 18 февраля 2021 года арестовал имущественные права интеллектуальной собственности на домены 12 сайтов, принадлежащих интернет-СМИ.

Истцом в судебном разбирательстве выступил экс-директор ГП ГВХП "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул - он обвиняет издания в публикации конфиденциальных данных.

Согласно постановлению суда, опубликованному одним из заблокированных сайтов издания "Апостроф", суд обязал интернет-провайдеров и мобильных операторов заблокировать абонентам доступ к сайтам "Апострофа", "Главкома", "Антикора", "Голоса", а также "Гром", "Акценты" и еще шести информационных сайтов:

- from-ua.com;

- crime-ua.com;

- sbypost.com;

- open-ua.net;

- prukraine.com;

- proua.com.ua.

При этом, по данным "Апострофа", 10 марта 2021 года соответствующее уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, однако ряд операторов и провайдеров заблокировали доступ к сайтам.

По состоянию на 27 марта блокировка все еще работает.

"Судебное решение о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника – это вопиющий прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием", - завил главный редактор интернет-издания "Апостроф" Денис Попович.

Как сообщалось, в марте 2019 года действующий на тот момент глава "Спецтехноэкспорта" (СТЭ) Владислав Бельбас, экс-директор СТЭ Павел Барбул и еще несколько экс-сотрудников компании были арестованы детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП по подозрению растрате 55,5 млн грн госсредств в ходе реализации контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Через несколько дней решением Соломенского райсуда Бельбас был освобожден под залог в размере 7 млн грн, а Барбул – под залог в размере 1,9 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, "досудебным расследованием установлено, что экс-директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором компании организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств в сумме $2,2 млн и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица". По информации СМИ, менеджерам СТЭ инкриминировали сотрудничество с компаниями-посредниками, имеющими признаки фиктивности.

Теги: #сайты #домены #суд
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