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12:45 25.03.2021

lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

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lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

 Мобильный оператор компания lifecell ищет партнеров для открытия брендовых магазинов всех форматов.

Как отмечается в сообщении оператора, распространенном в четверг, в течение 2020 года компания открыла более 100 магазинов, при этом уже 360 торговых точек используют торговую марку lifecell в собственных пунктах продажи.

Оператор предлагает открытие магазинов на условиях отсутствия комиссии за сотрудничество и оценивает ориентировочный период окупаемости проекта в срок до 18 месяцев.

Сотрудничество предполагает различные форматы торговых точек - от островков до полноформатных магазинов, при этом для новых магазинов lifecell предоставляет вывеску, мебель и предметы интерьера.

Теги: #lifecell #магазин
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