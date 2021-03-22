Запустить национальный мультиплекс и лишить "Зеонбуд" монополии реально за полгода - глава Нацсовета по телерадиовещанию

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк высказывается за лишение частного бизнеса возможности полного контроля над национальным инфопространством.

"От монополии "Зеонбуда" вполне можно избавиться. Во-первых, необходимо передать государству право на полный контроль над главной станцией, распоряжаясь которой частный владелец имеет возможность решать, кто будет присутствовать в эфирном пространстве государства. А при желании может даже выключить абсолютно всех вещателей. Во-вторых, нужно передать государству полный контроль над системой оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая находится сейчас в ведомстве "Зеонбуда", поскольку была отдана частному монополисту соответствующими решениями времен экс-президента Виктора Януковича", - подчеркнула Ольга Герасимьюк.

Помимо этого, по словам главы Нацсовета, Украине необходимо построить собственную платформу на базе государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), которому решением Нацсовета был предоставлен статус оператора.

"Несогласные с этим решением частные стороны сейчас пытаются отменить это решение в суде. Но, насколько мне известно, правительство уже ищет средства для создания общенационального мультиплекса эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, оператором которого станет КРРТ. Построить такой мультиплекс при наличии средств можно за полгода", - заявила Герасимьюк.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам проверить деятельность компании "Зеонбуд", поскольку она занимает монопольное положение на рынке цифрового вещания в Украине.

На брифинге по итогам заседания, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уже в ближайшее время состоится проверка этого монополиста. По словам Данилова, в СНБО также приняли протокольное поручение разработать меры для того, чтобы на рынке телерадиовещания не было монополий.