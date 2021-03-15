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17:00 15.03.2021

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

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Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает собственное шоу на государственном телеканале "Дом", который транслируется на территории временно неподконтрольных Украине ОРДЛО, Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Учитывайте - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канал "Дом", - заявила Мендель в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, государственный телеканал "Дом" 1 марта 2021 года значительно расширил свое вещание, выйдя на спутник ASTRA-4А и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый и цифровой сигнал на территорию временно оккупированных Крым и часть Донбасса подается через 18 передатчиков.

"С 1 марта мы начали вещание через спутник ASTRA, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Благодаря этому "Дом" видят почти все города временно оккупированных территорий. К нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма, которые отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах замечательная ", - сообщил шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука.

Также с 1 марта стала доступна онлайн трансляция на сайте телеканала. Программы можно продолжать смотреть на площадках канала "Дом" в YouTube и соцсетях.

 

Теги: #телеканал #шоу #мендель #дом
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