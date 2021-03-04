lifecell в феврале расширил покрытие 4G-сети во всех областях

Оператор мобильной связи lifecell в феврале расширил покрытие скоростного мобильного интернета еще в 1078 населенных пунктах во всех областях Украины.

Как отмечается в сообщении компании в четверг, в прошлом месяце сеть lifecell была расширена во всех областях страны, в частности в 1060 населенных пунктах (н.п.) с количеством жителей до 5 тыс. человек, в 15 н.п. с населением до 25 тыс. человек и в 3 н.п., где проживает до 50 тыс. человек.

Расширение покрытия позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами, отмечают в lifecell.

По данным оператора, абоненты, которые пользуются 4G от lifecell, потребили в прошлом месяце на 79% больше мобильного интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом общий объем использованного дата-трафика в сети оператора в феврале вырос на 43% на годовой основе.

В категории городов с населением более 1 млн человек первое место традиционно занимает столица, далее следуют Одесса и Харьков.

Среди населенных пунктов по потреблению мобильного интернет-трафика в прошлом месяце в категории до 5 тыс. населения лидирует Дружба Шосткинского района Сумской области; до 50 тыс. человек - Владимир-Волынский Волынской области; а в категории до 500 тыс. человек - Чернигов.

В то же время украинцы не стали пользоваться голосовыми звонками в большем объеме — их количество не изменилось по сравнению с февралем минувшего года.