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11:01 04.03.2021

В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

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В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

 Министерство цифровой трансформации Украины планирует запуск защищенной правительственной мобильной связи.

"Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи", - сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже в конце текущего года в Украине появятся первые такие смартфоны.

"Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример", - отметил Федоров.

Он также сообщил, что указанный вопрос находится в ведении Госслужбы специальной связи и защиты информации.

Теги: #минцифры #мобильная_связь #федоров
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