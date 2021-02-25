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14:18 25.02.2021

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

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Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины не даст заблокировать IТ-ресурс GitHub.

"Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что по этому вопросу скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры.

25 февраля НКРСИ проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам. В число подпавших под блокировку доступа сайтов попали также сайт статистики мессенджера Telegram, страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, существующая с 1999 года соцсеть LiveJournal (США).

 

Теги: #минцифры #github
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