Снижение ставки на фиксированную связь увеличивает финансовое давление на фиксированную телефонию - "Укртелеком"

"Укртелеком" считает, что снижение расчетных такс за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной связи негативно отразится на украинской отрасли фиксированной телефонии.

"Ставка интерконнекта должна базироваться на себестоимости, но уже сегодня ставка звонка для мобильных операторов на фиксированную сеть ниже нашей себестоимости. Снижение ставки на фиксированную связь увеличивает негативное финансовое давление на фиксированную телефонию. При этом фиксированная телефония - общедоступная услуга, тарифы на которую регулируются государством, и которая играет важную социальную роль, в частности для обеспечения льготной связью определенных категорий граждан", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Укртелекома" Андрей Каленский.

По его словам, снижение ставки ничего не даст пользователям мобильных операторов поскольку Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), не регулирует их розничные тарифы.

"И сегодня при ставке интреконнекта в 0,12 грн/мин звонок с мобильных на фиксинованные сети, как правило, стоит абоненту 1 грн/мин. Понятно, что снижение ставки для такого звонка с 0,12 грн/мин до 0,1 грн/мин и даже до 0,08 грн/мин вряд ли повлияет на стоимость минуты для абонента. И это уже подтверждено предыдущим снижением ставки", - подчеркивает Каленский.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года снизить расчетные таксы за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной связи. В частности, планируется снижение такс на 16-30% с июля и на 20-28,6% с января 2022 года.

Так, с 1 июля расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика на междугородном уровне составит 0,10 грн/мин; на местном уровне 0,07 грн/мин. Такса за терминацию мобильного трафика на междугородном уровне составит 0,10 грн/мин; на местном уровне 0,07 грн/мин.

С 1 января 2022 года расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика на междугородном уровне составит 0,08 грн/мин; на местном уровне 0,05 грн/мин. Такса за терминацию мобильного трафика на междугородном уровне составит 0,08 грн/мин; на местном уровне 0,05 грн/мин.