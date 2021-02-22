Минцифры планирует создать англоязычную версию "Дии"

Академия электронного управления Эстонии (eGA) объявила тендер на проведение исследования для определения необходимого объема услуг по разработке английской версии портала "Дия", сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Англоязычную версию портала хотят запустить для предоставления е-услуг иностранцам и гражданам Украины, проживающим за рубежом.

Согласно условиям тендера, задачи включают: подготовку промо-ролика; проведение, сопровождение и аналитику маркетинговой кампании в интернете; разработку интернет-страницы, направленной на оценку потенциальной целевой аудитории.