Телеком

20:05 18.02.2021

Порошенко стал собственником телеканала "Прямой", купив его у экс-нардепа Макеенко

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Порошенко стал собственником телеканала "Прямой", купив его у экс-нардепа Макеенко

Собственником телеканала "Прямой" стал сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

"Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился. Уже два часа конечным бенефициарным собственником Прямого канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой" вечером в четверг.

Как сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", Порошенко купил телеканал "Прямой" у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. "Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные - это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое", - сказал политик.

По словам Порошенко, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против "Прямого" СНБО может рекомендовать ввести санкции.

"Вчера у меня был ужин с одним из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу", - сказал лидер "Евросолидарности".

По его словам, утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи по защите телеканала. "Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение", - сообщил Порошенко.

Политик обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович (экс-президент Виктор Янукович - ИФ), который так пытался закрыть "Пятый канал", тщательно, по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо".

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой" будут сохранены. "Я гарантирую, что высокие журналистские стандарты Прямого канала, свобода высказываний, свобода слова, свобода гостей точно будут сохранены путем моего невмешательства", - резюмировал Порошенко.

Теги: #телеканал #порошенко #прямой
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