Украина должна интегрироваться в Единый цифровой рынок ЕС до 2024 года - вице-премьер Федоров

Блиц-интервью вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова агентству "Интерфакс-Украина"

(подается на языке оригинала)

Останніми днями ви багато спілкуєтеся з вашими колегами з Єврокомісії. Як наразі оцінюють цифрову трансформацію України у ЄС?

- Це була наша перша зустріч, тому нами було презентовано Єврокомісії багато нової інформації щодо того, наскільки активно в Україні розвиваються цифрові послуги, додаток і портал "Дія", освітні проекти та розвиток інтернет-покриття.

Якими з українських державних ІТ-продуктів найбільше зацікавилися у Брюсселі?

- Вони зацікавилися нашим досвідом щодо впровадження електронних документів та способів ідентифікації, які ми розробляємо – це саме "ДіяID", який ми плануємо запустити у квітні. Їм також дуже цікава технологія шерингу документів, яку ми запровадили в "Дії", дозволивши користувачам ділитися цифровими копіями документів прямо з застосунку. Ця технологія шерингу наразі унікальна, і її аналогів в Європі просто немає.

Окремо зазначу, що моєму люксембурзькому колезі – в.о. міністра цифровізації Люксембургу Марку Хансену – дуже було цікаво дізнатися про закон щодо paperless-держави, який ми готуємо, та загалом про наші плани відійти від паперових носіїв.

Які наші перспективи щодо інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС?

- Раніше ми оновили Дорожню карту інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Нам зрозумілі подальші кроки та їх послідовність, ми ведемо масштабну роботу – наприклад разом із європейськими колегами узгодили спільний робочий план щодо співпраці у сфері електронних довірчих послуг. Наша ціль – укладання угоди про взаємне визнання.

До речі, ці кроки досить корелюють з нашим планом за три роки побудувати в Україні цифрову державу. Вже рік пройшов, у нас є ще два роки, тож я думаю, що успіх у обох розпочинаннях буде одночасний.

Що це змінить для України?

- По-перше, Єдиний цифровий ринок з ЄС – це визнання обома сторонами електронних підписів одне-одного, це можливість надавати та отримувати послуги у рівних обсягах, це єдині можливості шерінгу інтелектуальних прав власності. Для нас це відкриття великого ринку для експорту наших продуктів. За прогнозами це повинно збільшити ВВП України до 12% точно.

Для бізнесу це по-перше – зниження регуляторних бар’єрів для транскордонної цифрової торгівлі з країнами ЄС, зниження транзакційних і торговельних витрат у торгівлі товарами та послугами з ЄС.

В рамках нашої дорожньої карти ми вже прийняли закон про електронні комунікації – президент його вже підписав. Потрібно доопрацювати законопроект про регулятора у сфері електронних комунікацій і прийняти його. Для цього потрібно завершити процес звільнення радіочастотного діапазону 700 МГц – місяць тому ми прийняли відповідні постанови Кабінету міністрів і вже розпочали цей процес. Для цього також потрібно продовжувати імплементувати норми законопроекту про електронні довірчі послуги.

До речі, щодо роботи регулятора - як на вашу думку потрібно проводити процедуру зміни оператора абонентом. Чи потрібна обов'язкова реєстрація до надання такої послуги? Наразі це питання стоїть дуже гостро, бо сім-картка абонента стає тим далі ціннішою, чим більше електронних послуг ми маємо у смартфоні...

- Цієї теми у спілкуванні з моїми європейськими колегами ми не торкалися. Але я точно проти зайвих регуляцій з боку держави. Це питання ми ще будемо дискутувати на боці парламентського комітету, щоб знайти найбільш безпечне та зручне для абонента рішення.

Ми наразі ставимо акцент на "Дія-ID", на електронній ідентифікації, а не на mobile-ID. Ми будемо раді, якщо технологія mobile-ID буде розвиватися в Україні, проте все-таки хочемо зробити віддалену можливість отримувати електронний підпис. Тому що, коли ми говоримо про mobile-ID - потрібно пам'ятати, що він у будь-якому разі видається під час фізичного контакту з оператором. Для "Дія-ID" ми хочемо зробити можливість віддалено отримувати цифровий підпис у смартфон при верифікації біометрії обличчя з фото в наявних реєстрах. КЕП зберігатиметься в захищеному середовищі та гарантуватиме найвищий рівень довіри й безпеки. І якщо ваш біометричний паспорт чи ID-картка є у "Дії", то при авторизації біометрія обличчя буде звірятися з біометрією в реєстрі. І тільки після цього генеруватиметься електронний підпис.

Я вважаю, що потрібно створювати продукти, що будуть стимулювати людей їх використовувати, а ні в якому разі не "заганяти" когось кудись силою.

Як ви оцінюєте шанси України стати paperless-державою вже в вересні?

- У вересні буде розпочато тільки перший етап. Жодна державна установа більше не зможе вимагати у громадян довідки, витяги та інші паперові документи для надання послуг, якщо необхідна інформація вже є в реєстрі. Я завжди кажу, що нам потрібно три роки для того, щоб зробити з України повністю цифрову державу. Вже рік ми пропрацювали, заклавши дуже потужний фундамент для подальших змін. Якщо ми з моєю командою будемо продовжувати у такому ж темпі - то за два роки все буде добре.

Щоб цифрові документи приймалися усюди, де це необхідно, ми вже створили відділ впровадження. Мета його роботи — бути в постійному контакті з користувачами Дії, аналізувати проблеми, які виникають у них, та налагоджувати взаємодію з державними органами влади й усіма провайдерами послуг.

Чи спілкувалися ви з колегами з ЄС щодо визнання українського е-паспорту за кордоном?

- Ми зараз презентували цей продукт, бо про нього взагалі-то ще не дуже знають. Ми презентували технологію, демонстрували як це працює. Наразі наші європейські колеги зацікавлені цією ідеєю, і це вже досить непогано.

Нашою метою є те, щоб кожен українець міг використовувати цифровий паспорт будь-де по всій території України. Для цього треба ще дуже багато "чиновників" побороти.

Закордонний цифровий паспорт ми зробили перш за все для того, щоб ним могли користуватися у межах країни ті громадяни України, які не мають ID-картки. Бо ж ID-картку наразі мають лише 4,5 млн українців, а закордонним паспортом користуються майже 13 мільйонів наших громадян.