Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в пятницу назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365", г. Киев), где 15 декабря 2020 года в прямом эфире передачи "Марафон" (с повтором 16 декабря) брал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Нацсовет отмечает, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, чем "проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию".

"Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - считает регулятор.

Отмечается, что внеплановая проверка будет проведена с 26 февраля по 12 марта 2021 года и будет касаться соблюдения ООО "НАШ 365" законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в конце января 2021 года уже назначил внеплановую невыездную проверку ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ") по обращению Службы безопасности Украины (СБУ). Проверка телеканала будет проведена в период с 12 февраля по 25 февраля 2021 года и будет касаться соблюдения ООО "НАШ 365" законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".