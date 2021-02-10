Телеком

20:44 10.02.2021

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

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Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

Соцсеть Twitter более не позволит бывшему президенту США Дональду Трампу пользоваться ее платформой, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента, сообщил в среду в эфире американского телеканала CNBC главный финансовый управляющий компании Нед Сигал.

"В соответствии с нашей политикой, когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", - сказал он.

"Запомните, наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", - добавил он.

В начале января соцсеть Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как там сочли его публикации способными спровоцировать насилие.

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорилось в сообщении компании.

В нем пояснялось, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Похожие решения приняли и другие американские соцсети. Недовольство их владельцев вызвали публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на акции протеста в Вашингтоне.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

В январе большинство членов Палаты представителей одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение Сената США - верхней палаты Конгресса.

Теги: #сша #twitter #трамп
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