На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ведущейся DDOS-атаке на официальный сайт Киевской городской государственной администрации.

"Друзья! На главную страницу портала КГГА происходит DDOS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Извиняемся за неудобства, которые могут возникнуть. Специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в среду вечером.

В настоящее время страницы сайта kyivcity.gov.ua открываются без каких-либо задержек.