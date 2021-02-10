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20:15 10.02.2021

На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

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На сайт КГГА ведется DDOS-атака - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ведущейся DDOS-атаке на официальный сайт Киевской городской государственной администрации.

"Друзья! На главную страницу портала КГГА происходит DDOS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Извиняемся за неудобства, которые могут возникнуть. Специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в среду вечером.

В настоящее время страницы сайта kyivcity.gov.ua открываются без каких-либо задержек.

 

Теги: #киев #сайт #хакеры
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