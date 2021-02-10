Телеком

15:53 10.02.2021

Решение о санкциях против трех телеканалов может остаться в силе после рассмотрения иска – замминистра культуры

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Решение о санкциях против трех телеканалов может остаться в силе после рассмотрения иска – замминистра культуры

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их блокировке может остаться в силе и после судебного рассмотрения их исков в Верховном суде Украины, поскольку решение было обоснованным, считает заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.

"Заблокированные телеканалы уже обратились в суд, это их законное право обращаться в судебном порядке за защитой. Я убежден, что государственная позиция и решение наложить санкции останется в силе и после судебного рассмотрения. Позиция государства была обоснованной", - отметил Шевченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

В Верховный суд Украины поступило уже три иска, которыми оспаривают указ президента, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK.

В первом иске истцом является адвокат Павел Попков, а третье лицо — телерадиокомпания «112-ТВ», компании «Новини 24 години» и «Новые коммуникации». Ответчиком в иске указан президент, а третье лицо — СНБО.

Во втором иске истцом является адвокат Александр Дядюк, а ответчиком Владимир Зеленский.

В третьем иске истец - харьковский юрист, основатель «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев. Ответчиком также указан Владимир Зеленский. В качестве третьего лица — СБУ.

Теги: #телеканалы #санкции
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