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14:15 10.02.2021

Резников: Украина работает над введением "виртуального мобильного номера" для оккупированных территорий

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Резников: Украина работает над введением "виртуального мобильного номера" для оккупированных территорий

Украина работает над введением "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной, сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск - это Украина", - сказал Резников на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду в Киеве.

Теги: #оккупированные_территории #мобильный
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