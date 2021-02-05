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16:42 05.02.2021

Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

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Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

Решение о прекращении вещания попавших под санкции телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK нельзя будет отменить, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"До того времени, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы относительно деятельности этих лиц непосредственно на территории РФ, до того времени, пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение. Тогда бы мы с вами столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить будет уже невозможно", - сказал Данилов в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности в пятницу.

По его словам, решение о санкциях против трех телеканалов готовилось в течение 8 месяцев.

"Решение готовилось очень тщательно, и если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа над таким решением началась еще летом прошлого года. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны очень тщательно отслеживает все, что происходит в информационном пространстве", - рассказал Данилов.

Он отметил, что СНБО было ясно, что данные телеканалы являлись не СМИ, а "сугубо пропагандистской машиной РФ".

"То, что они делали, не является СМИ в прямом значении слова, это сугубо элементы гибридной, информационной войны, это информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих подельников", - добавил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что материалы о деятельности телеканалов готовились в системе определенной закрытости в связи с наличием в Украине большой агентуры РФ.

"Я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда мы не закрыли на улице Банковой крест-накрест Службу безопасности КГБ, переименовали ее на Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень опасно, последствия мы пожинаем до этого времени. Агентура РФ сегодня на нашей территории - просто безумная. Потому у нас идет не только война горячая на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, у нас есть информационная война, и у нас есть еще так называемая шпионская война", - пояснил он.

Теги: #телеканалы #снбо #санкции
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