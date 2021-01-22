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10:30 22.01.2021

Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска

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Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска

Компания Google предупредила о возможном отключении сервиса интернет-поиска в Австралии в случае, если австралийский парламент примет закон, обязывающий поисковики платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы в поисковой выдаче, сообщает пресс-служба Google.

Пресс-служба цитирует управляющего директора Google Australia Мел Сильву, заявившую, что разработанный в Австралии законопроект "создает необоснованные и плохо поддающиеся контролю финансовые и операционные риски" для бизнеса компании. "Если законопроект будет принят в его текущей редакции, у нас не будет иного выбора, кроме как прекратить работу Google Search в Австралии", - предупредила топ-менеджер.

"Возможность свободно переходить по ссылкам является фундаментальной для интернет-поиска", - также обращает внимание Сильва. Однако разработанный в Австралии законопроект угрожает бизнесу любого поисковика, в том числе и Google, сказала она.

На заявления Google уже отреагировал австралийский премьер Скотт Моррисон. "Австралия сама устанавливает правила по поводу того, что можно делать в Австралии", - заявил политик, которого цитирует CNN. По его словам, правила устанавливаются правительством и парламентом Австралии, и страна приглашает к себе тех, кто согласен с этим. "Но мы не реагируем на угрозы", - предупредил он.

Законопроект, представленный Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей (независимый орган правительства страны), позволяет ряду СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-компании будут платить им за размещаемые ссылки на материалы СМИ. Если стороны не смогут договориться об этом в течение трех месяцев, они могут обратиться в арбитражный суд.

Теги: #google #австралия
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