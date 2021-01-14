WiMAX-оператор Giraffe c февраля прекратит свою деятельность

WiMAX-оператор компания "Интеллектуальные коммуникации" (ТМ "Giraffe") с 1 февраля 2021 года прекратит свою деятельность.

"В связи с проведением масштабной реконфигурации телекоммуникационной сети оператора на всей территории Украины оператор 31 января 2021 приостанавливает предоставление телекоммуникационных услуг. Таким образом, начиная с 1 февраля 2021 года, предоставление услуг абонентам оператора не будет возможным", - отмечается в заявлении оператора на его официальном сайте.

При этом срок прекращения предоставления услуг доступа к интернету в следующем же сообщении компании указан как 1 апреля 2021 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) на заседании 12 января аннулировала все разрешения оператора на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

"Комиссия аннулировала ООО "Интеллектуальные коммуникации" 131 разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств в связи с аннулированием лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины", - отмечается в сообщении на сайте НКРСИ.

В дальнейшем регулятор планирует выставить на конкурс лицензию Giraffe на диапазон 2300 МГц.

Как сообщалось, 8 января 2019 года НКРСИ продлила на пять лет срок действия лицензии на радиочастотный ресурс компании Giraffe.

Оператор Giraffe работал в Украине с в 2009 года, оказывая услуги беспроводного интернета в стандарте WiMAX (устаревший), компания владела общенациональной лицензией на полосу в 55 МГц в диапазоне 2,345-2,4 ГГц и неоднократно высказывала заинтересованность в переходе на технологию 4G мобильной связи.

В мае 2018 года основатель и экс-президент ведущего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" Игорь Литовченко вышел из состава участников ООО "Интеллектуальные коммуникации", и, согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц - предпринимателей владельцем компании является глава совета директоров VTEL Middle East and Africa Аммар Аккер, который также является исполнительным директором коммуникационной компании Palestine Telecom Group.

И.Литовченко стал владельцем ООО "Интеллектуальные коммуникации" в 2016 году через кипрскую компанию "Магнилда Холдингс Лимитед".

Первоначально инвестиции в "Интеллтелеком", который продвигал на рынке технологию Wimax, был созданный в ОАЭ телекоммуникационный VTEL Holdings, фокусировавшийся на развивающихся рынках. Управление украинской компанией осуществлялось через VTEL Holdings GmbH, а затем LMS 2. Beteiligungs GmbH (обе – Мюнхен).