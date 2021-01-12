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15:31 12.01.2021

Зеленский подписал закон "Об электронных коммуникациях"

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Зеленский подписал закон "Об электронных коммуникациях"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал закон "Об электронных коммуникациях", принятый Верховной Радой 16 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Подписание закона "Об электронных коммуникациях" реформирует устаревшие регуляторные рамки в сфере электронных коммуникаций в соответствии с новейшими европейскими нормами. Это стратегическое решение для развития отрасли и необходимый шаг на пути к евроинтеграции и вхождения нашей страны в Единое цифрового рынка ЕС", - подчеркивают в "Минцифры".

Подписанный закон предусматривает: уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций, равные права и доступ к инфраструктуре для операторов и провайдеров, обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций.

Документ также разрешает пользователям выбирать отдельные виды услуг (не в составе пакета услуг) при технической возможности; дает им право на получение исчерпывающей и четкой информации по описанию условий договора в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Закон направлен на уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательной возможности отказа от рассылки.

Помимо этого закон предусматривает увеличение штрафов для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.

"Также законопроект позволит предоставить равный доступ всем гражданам к связи и интернету. Цифровая страна должна быть доступной для всех", - подчеркивают в Минцифры.

Теги: #зеленский #закон #коммуникации
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