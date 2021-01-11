Телеком

11:21 11.01.2021

"Укрзализныця" запускает чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram

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"Укрзализныця" запускает чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram

АО "Укрзализныця" (УЗ) работает над запуском собственного чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.

Согласно анонсу компании, обнародованному в понедельник,собственный чат-бот УЗ запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

"Укрзализныця" также анонсировала прессконференцию по запуску указанных чат-ботов на вторник, 12 Января 2021 года.

Ранее в мессенджерах Telegram, Viber и Facebook Messenger в виде чат-бота работал украинский сервис поиска билетов RailwayBot. В 2019 году через RailwayBot купили 50 тыс. билетов (на $600 тыс.)

Теги: #viber #чат_бот #укрзализныця #telegram
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