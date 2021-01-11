"Киевстар" внедрил цифровую графическую подпись для обслуживания абонентов

Мобильный оператор "Киевстар" для подключения контрактной формы обслуживания в своих фирменных магазинах, а также в национальных и региональных мультибрендовых сетях электроники начал использовать цифровую графическую подпись на экране.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, внедрение цифровой графической подписи - это возможность ускорить обслуживание и использовать более экологичный способ документооборота, не требующий расхода бумаги.

"Абонентам и сотрудникам магазинов не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов. В результате, подключение на контракт теперь занимает всего около 5 минут", - говорится в сообщении.

"Киевстар" отмечает, что цифровая графическая подпись - это собственноручно сделанная подпись физического лица на экране планшета, неразрывно связанная с договором, и подтверждается квалифицированной электронной подписью оператора.

Функционал стал возможным благодаря внедрению в работу в фирменных магазинах "Киевстар" и мультибрендовых сетях электроники нового приложения для обслуживания и продаж Jet.