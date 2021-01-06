Главы "Нафтогаза" Коболев и совета директоров Darnitsa Group Шимкив, сооснователь Diligent Capital Partners Пасько вошли в набсовет "Киевстара"

Акционеры мобильного оператора компании "Киевстар" избрали на три года членами наблюдательного совета компании главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива и сооснователя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение принято на собрании акционеров 31 декабря 2020 года.

Этим же решением были продлены полномочия членов набсовета: Александра Казбеги (главный директор группы по стратегии "Веон Лтд."), Серкана Окандана (главный финансовый директор группы "Веон Лтд."), Каана Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд."), Серджи Херреро Ногуэра (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд.).

Глава набсовета будет избран его членами из их числа большинством голосов количественного состава.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).