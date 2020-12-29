Vodafone Music открывает доступ к музыкальному каталогу Sony Music Entertainment

Приложение Vodafone Music мобильного оператора "Vodafone Украина" открывает пользователям доступ к музыкальному каталогу компании Sony Music Entertainment, которая является второй по величине компанией звукозаписи в мире, сообщила пресс-служба оператора во вторник.

"Теперь в Vodafone Music стало на 1,5 миллиона треков больше. Среди них композиции таких исполнителей, как Shakira, Hurts, Michael Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Leona Lewis, John Legend, Enrique Iglesias и тысячи других популярных артистов. Сегодня каталог сервиса насчитывает более 30 млн треков украинских и зарубежных исполнителей. Новые треки доступны без дополнительной платы, в рамках действующих тарифов сервиса", - говорится в сообщении.

В "Vodafone Украина" отмечают, что Sony Music работает со всеми жанрами и направлениями музыки – это и поп-музыка для массового рынка, и классика высокого уровня, а также джаз, соул, блюз, кантри, металл и электронная музыка. Рекорд-компания объединяет более 200 лейблов, многие из которых стали легендарными за долгое время своей успешной работы – это Columbia, RCA, Arista, Epic, Zomba и другие.

Сервис Vodafone Music позволяет слушать песни без платы за трафик на любом устройстве онлайн и офлайн. Первые 7 дней можно пользоваться Vodafone Music бесплатно, далее – 15 грн за неделю, общая стоимость сервиса за месяц составит около 60 грн.