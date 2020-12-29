Телеканалы Kyiv.live, Odesa.Live и Kharkiv.Live объединились в медиа-холдинг Live Network

Телеканалы Kyiv.live, Odesa.Live и Kharkiv.Live, запуск которого запланирован на весну 2021 года, объединились в медиа-холдинг под названием Live Network, сообщила пресс-служба телеканала Kyiv.live во вторник.

"В этом году я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов. Это не просто ТВ, но и интернет-медиа, Telegram-каналы и новая экосистема. В течение длительного времени в Украине не было такого подхода. Наше региональное телевидение будет качественным, полезным и локализовать национальные события. Уже в следующем году начнет вещание Kharkiv.Live, а позже телеканалы холдинга Live Network появятся и в других городах Украины", - прокомментировал владелец телеканалов холдинга Live Network Вадим Столар, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что управление холдинга будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

"Мы реформируем каналы в Одессе и Киеве. Начинаем диджитал-направление, будет равноценным ТВ. Сейчас наша главная задача - создать мощный синдикативный холдинг, с активами, которые будут отвечать интересам аудитории, и начнут тренд качественного регионального ТВ. Мы понимаем, впереди еще много работы и новых вызовов, и заверяем, уже скоро сможем удивить вас крутыми результатами", - прокомментировали управляющие партнеры холдинга Live Network.

Телеканал Kyiv.live начал вещание 9 августа 2020 года в аналоговом и цифровом эфире Т2 в Киеве и области. Инвестором телеканала является народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар, столичный застройщик, и глава киевской парторганизации ОПЗЖ.

Odesa.live - 2 сентября этого года в цифровом эфире в Одессе и области и в сетях кабельных операторов вместо телеканала GTV. С ноября 2020 Институт когнитивного моделирования осуществляет консультационное сопровождение телеканалов холдинга.