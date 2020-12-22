Телеком

11:10 22.12.2020

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях

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"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях

Мобильный оператор компания "Киевстар" увеличил покрытие 4G/LTE в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях, обеспечив скоростным мобильным интернетом 578 населенных пунктов, где проживает 174 тысячи человек.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, это коснулось сел Замглай, Заставна, Знаменка, Кормань, Городище, Кобыжча, Ромодан, Вильхуватка, Варваровка, Ставковое, Березовая Лука, Билыки, Яреськи и других.

Оператор отмечает: чтобы улучшить качество и скорость мобильного интернета на территории этих областей, было установлено 95 базовых станций, работающих на частотах LTE 900. Данный диапазон обеспечивает больший радиус действия мобильного оборудования оператора, что помогает улучшить качество покрытия сети.

К настоящему времени "Киевстар" уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения. За январь-сентябрь 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн. В 2021 году оператор планирует увеличить покрытие 4G сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения.

Теги: #покрытие #киевстар #4g
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