В Facebook произошел глобальный сбой. Мессенджнер не работает

Приложение для обмена личными сообщениями социальной сети Facebook мессенджер, перестало работать 10 декабря около 12.00.

По данным независимого ресурса Downdetector, который отслеживает состояние серверов онлайн-сервисов на основе упоминаний в социальных сетях, показывают, что тысячи пользователей Facebook Messenger не могут получить доступ к своему приложению каждую минуту. На пике популярности около 2400 Facebook Messenger каждую минуту жаловались на невозможность войти в систему, отправить текстовые сообщения или принять звонки в популярное приложение для обмена сообщениями.

Проблемы в работе сервиса начали поступать в районе 11.00 по Киеву. До 12.00 число таких сообщений резко возросло.

Большинство проблем, по-видимому, сосредоточено вокруг Великобритании и Европы, а также в таких странах, как Франция и Бельгия. Похоже, что один из крупнейших сбоев пришелся на Польшу, где на больших территориях наблюдаются проблемы с Messenger.

Ряд украинских пользователей сервиса так же столкнулись с проблемами при его использовании.