Телеком

14:34 26.11.2020

Нацсовет по телерадиовещанию передаст в суд протоколы о нарушении предвыборной агитации "112 Украина", "НАШ", Newsone и еще 6 телеканалами

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Нацсовет по телерадиовещанию передаст в суд протоколы о нарушении предвыборной агитации "112 Украина", "НАШ", Newsone и еще 6 телеканалами

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по итогам внеплановых проверок решил направить в суд протоколы об административных нарушениях, допущенных девятью телеканалами, сообщил регулятор на сайте в четверг.

Нарушения зафиксированы, в частности, в деятельности общенациональных телеканалов "112 Украина", "НАШ", Newsone, а также региональными телеканалами "Z ZIK", "Тернополь 1", "V", "КМТ", "Z" и "Ровно 1".

О выявленных фактах несоблюдения порядка ведения предвыборной агитации Нацсовет решил проинформировать суд, а также Центральную избирательную комиссию.

Кроме того, по результатам освещения второго тура выборов Нацсовет назначил внеплановые проверки пяти телевещателей - "Интер", "112 Украина", "V", "ITV Media Group", а также "Z ZIK".

"При освещении хода избирательной кампании указанные вещатели допустили в своей деятельности признаки нарушения... Избирательного кодекса, касающиеся правил распространения политической рекламы и агитации", - пояснили в Нацсовете.

После проверок регулятор примет по указанным вещателям решения в соответствии с законодательством.

Теги: #телеканалы #проверки #нарушения #нацсовет
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