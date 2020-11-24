Телеком

18:29 24.11.2020

lifecell призывает правительство не отменять коэффициент для налогообложения частот, предусматривающий скидку 25%

1 мин читать
lifecell призывает правительство не отменять коэффициент для налогообложения частот, предусматривающий скидку 25%

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) призывает правительство не менять правила налогообложения, введенные во время выдачи 4G лицензий, сообщила компания во вторник.

"Сейчас мы видим инициативу отмены коэффициента для налогообложения частот, предусматривающие скидку 25% при оптимальном использовании спектра. Такие коэффициенты были введены до тендеров 4G (1800 и 2600 МГц), и они должны применяться на протяжении термина действия 15-летних лицензий. Нарушение этого условия подорвет доверие к правительству Украины, что катастрофически снизит инвестиционную привлекательность отрасли", - заявил руководитель департамента регуляторных отношений и стратегии lifecell Игнат Сергута.

lifecell призывает правительство, регулятора и Министерство цифровой трансформации активно способствовать развитию конкурентного рынка в области телекоммуникаций. Это позволит увеличить покрытие территории Украины мобильной связью и интернетом, улучшит качество услуг для абонентов.

"Поэтому мы искренне надеемся на ответные действия со стороны правительства в пользу телеком-отрасли и украинских граждан", - подчеркнул директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Дмитрий Дзябура.

Теги: #lifecell
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 24.11.2020
lifecell до конца 2020г планирует запустить 4G в диапазоне 900 МГц еще в 800 населенных пунктах

lifecell до конца 2020г планирует запустить 4G в диапазоне 900 МГц еще в 800 населенных пунктах

12:48 24.11.2020
Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

15:08 12.11.2020
"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

14:31 09.11.2020
lifecell в III кв. увеличил доход на 14,2%, вышел на чистую прибыль в 36,8 млн грн

lifecell в III кв. увеличил доход на 14,2%, вышел на чистую прибыль в 36,8 млн грн

17:22 01.10.2020
lifecell запустил выбор номера для eSIM

lifecell запустил выбор номера для eSIM

11:47 24.09.2020
lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

13:31 09.09.2020
lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

11:27 08.09.2020
lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

10:42 02.09.2020
lifecell считает постепенное уменьшение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным

lifecell считает постепенное уменьшение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным

12:20 31.08.2020
Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" просит Минцифры поспособствовать работе операторской розницы и партнеров во время второго локдауна

Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Запорожской и Херсонской областях

Viber запускает в Украине мобильные платежи с помощью чат-ботов

DeNovo оспорит конкурс "Нафтогазбезпеки" по закупке облачных услуг, GigaCloud заявляет о подлоге тендерной документации

Twitter назначил главой службы безопасности бывшего хакера

Минцифры до конца 2021 г. планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц

Нацсовет по телерадиовещанию до 10 декабря проведет внеплановые проверки 12 компаний "1+1 media" по структуре собственности

StarLightMedia совместно с "Киевстар" запустили решение для показа рекламы целевой аудитории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА