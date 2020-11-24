lifecell призывает правительство не отменять коэффициент для налогообложения частот, предусматривающий скидку 25%

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) призывает правительство не менять правила налогообложения, введенные во время выдачи 4G лицензий, сообщила компания во вторник.

"Сейчас мы видим инициативу отмены коэффициента для налогообложения частот, предусматривающие скидку 25% при оптимальном использовании спектра. Такие коэффициенты были введены до тендеров 4G (1800 и 2600 МГц), и они должны применяться на протяжении термина действия 15-летних лицензий. Нарушение этого условия подорвет доверие к правительству Украины, что катастрофически снизит инвестиционную привлекательность отрасли", - заявил руководитель департамента регуляторных отношений и стратегии lifecell Игнат Сергута.

lifecell призывает правительство, регулятора и Министерство цифровой трансформации активно способствовать развитию конкурентного рынка в области телекоммуникаций. Это позволит увеличить покрытие территории Украины мобильной связью и интернетом, улучшит качество услуг для абонентов.

"Поэтому мы искренне надеемся на ответные действия со стороны правительства в пользу телеком-отрасли и украинских граждан", - подчеркнул директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Дмитрий Дзябура.